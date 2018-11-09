Дом уплыл с Луговой площади во Владивостоке после сильного ливня

Владивосток, 9 ноября. Несколько улиц во Владивостоке затоплены после сильного ливня. На плаву оказалось здание страховой компании. Федеральное агентство новостей публикует видео с места событий.

Инцидент на видео зафиксировали очевидцы. На кадрах видно, как небольшой деревянный павильон, где, по словам местных жителей находится фирма автострахования, поплыл прямо по проезжей части.

Как пошутили наблюдающие за происходящим, теперь, желающим получить страховку, придется подплывать к компании на шлюпках.

В настоящее время во Владивостоке объявлено штормовое предупреждение. Под водой оказались Луговая площадь, а также районы улиц Спортивная и Борисенко. Из-за непогоды приостановлено движение трамваев: рельсы почти полностью покрыты водой.