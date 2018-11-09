Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

США выделят 18,5 млн долларов на развитие экономики Грузии

95
0 Оставить комментарий

США выделят 18,5 млн долларов на развитие экономики Грузии

Вашингтон, 9 ноября. Соединенные Штаты Америки выделят грузинским неправительственным организациям 18,5 миллиона долларов на развитие экономики. Об этом говорится в соответствующем документе.

При этом американская сторона считает, что развитию Грузии якобы мешает «российская пропаганда», которая, по мнению Вашингтона, «направлена на подрыв поддержки европейской интеграции и ориентации на Запад».

Политолог Сергей Михеев оценил американскую программу. В беседе с корреспондентом RT он добавил, что она не имеет никакого отношения к развитию экономики. По мнению эксперта, таким образом Вашингтон намерен влиять на внутреннюю политику Грузии и ее внешнеполитическую ориентацию. Отмечается, что что программа экономической безопасности USAID также направлена на увеличение доходов Грузии.

Напомним, Москва ранее неоднократно заявляла, что США пытаются влиять на политику государств. 

США выделят 18,5 млн долларов на развитие экономики Грузии

Автор: Алия Садыкова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.