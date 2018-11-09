США выделят 18,5 млн долларов на развитие экономики Грузии

Вашингтон, 9 ноября. Соединенные Штаты Америки выделят грузинским неправительственным организациям 18,5 миллиона долларов на развитие экономики. Об этом говорится в соответствующем документе.

При этом американская сторона считает, что развитию Грузии якобы мешает «российская пропаганда», которая, по мнению Вашингтона, «направлена на подрыв поддержки европейской интеграции и ориентации на Запад».

Политолог Сергей Михеев оценил американскую программу. В беседе с корреспондентом RT он добавил, что она не имеет никакого отношения к развитию экономики. По мнению эксперта, таким образом Вашингтон намерен влиять на внутреннюю политику Грузии и ее внешнеполитическую ориентацию. Отмечается, что что программа экономической безопасности USAID также направлена на увеличение доходов Грузии.

Напомним, Москва ранее неоднократно заявляла, что США пытаются влиять на политику государств.