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Технологии

В России разработают национальную методику краш-тестов

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В России разработают национальную методику краш-тестов

Москва, 9 ноября. Росстандарт анонсировал разработку отечественной методики краш-тестов RuNCAP. Как рассказал глава ведомства Алексей Абрамов, работа будет проводиться совместно с Минпромторгом России и автомобильным институтом НАМИ.

Как пишет газета «Известия», эти меры приняты для повышения безопасности и общей конкурентоспособности российских автомобилей. Он подчеркнул, что развитие технологии RuNCAP позволит создать и применять национальные методики, которые учитывают особенности использования машин и их комплектующих при разном климате, так как Россия — страна с самыми разными погодными условиями.

Он назвал RuNCAP партнерским проектом. В его разработке принимают участие экспертные автомобильные организации, которые заинтересованы в повышении качества продукции российского автомобилестроения.

В России разработают национальную методику краш-тестов

Автор: Алия Садыкова
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