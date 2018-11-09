В России разработают национальную методику краш-тестов

Москва, 9 ноября. Росстандарт анонсировал разработку отечественной методики краш-тестов RuNCAP. Как рассказал глава ведомства Алексей Абрамов, работа будет проводиться совместно с Минпромторгом России и автомобильным институтом НАМИ.

Как пишет газета «Известия», эти меры приняты для повышения безопасности и общей конкурентоспособности российских автомобилей. Он подчеркнул, что развитие технологии RuNCAP позволит создать и применять национальные методики, которые учитывают особенности использования машин и их комплектующих при разном климате, так как Россия — страна с самыми разными погодными условиями.

Он назвал RuNCAP партнерским проектом. В его разработке принимают участие экспертные автомобильные организации, которые заинтересованы в повышении качества продукции российского автомобилестроения.