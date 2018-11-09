Роскачество рассказало, как найти идеальные пельмени в магазине

Москва, 9 ноября. Эксперты Роскачества рассказали, как выбрать идеальные пельмени в магазине, как правильно хранить продукт и не набрать лишний вес, употребляя его.

При выборе полуфабриката специалисты посоветовали обращать внимание на состав продукта. По их словам, он должен быть максимально простым и понятным.

«Идеальные пельмени должны содержать всего семь ингредиентов: фарш мясной, лук репчатый, соль, перец, муку, воду и яйца», — пояснили в Роскачестве, предупредив, что под словом «специи» на упаковке могут скрываться усилители вкуса и ароматизаторы.

Также не следует покупать полуфабрикат, в составе которого присутствуют крахмал и клетчатка, а сами пельмени в упаковке должны быть рассыпчатыми.

В Роскачестве уточнили, что в зависимости от количества мяса пельмени делятся на категории от «А» до «Д». Больше всего мяса — не менее 80% — в пельменях категории «А», меньше всего — в пельменях категории «Д» (менее 20%). При этом ни один вид пельменей не может стоить дороже килограмма мяса.

Специалисты также напомнили, что при покупке нужно посмотреть на срок годности продукта, проверить, соблюдены ли условия его хранения. Чтобы не поправиться из-за употребления пельменей, в Роскачестве посоветовали за один раз съедать не больше 10 штук. Энергетическая ценность такой порции составит около 300 килокалорий, если не добавлять к ней масло, майонез и жирную сметану.

Эксперты добавили, что в скором времени собираются проверить качество пельменей, которые можно найти на прилавках российских магазинов.

Ранее, как сообщала «Газета.ру», Роскачество проверило бренды докторской колбасы. Специалисты изучали продукты российского производства и оценивали их по 70 критериям.