США объявили о вводе новых санкций против России | 9 ноября | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

США объявили о вводе новых санкций против России Стало известно о решении Вашингтона ввести санкции в отношении России. Об этом рассказал спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер. В список вошли три физических лица, это граждане Украины Александр Басов, Андрей Сушко и россиянин Владимир Зарицкий. Также под санкции попали девять компаний, находящихся в Крыму и на территории Луганской народной республики. В том числе, это такие организации, как АО «Крымтеплоэлектроцентраль», ООО «Южный Проект», курорт «Мрия» и министерство государственной безопасности ЛНР.

Норвежский корабль, участвовавший в учениях НАТО, едва не затонул после столкновения с танкером В Сети появилась сделанная с воздуха видеозапись полузатонувшего норвежского фрегата Helge Ingstad. Напомним, накануне норвежский корабль возвращался в порт после учений НАТО Trident Juncture и в ночное время получил удар в борт от танкера, который ходит под флагом Мальты. Танкер отделался незначительными повреждениями и смог продолжить плавание, никто из 23 человек его экипажа не пострадал. Фрегат же получил пробоину по правому борту ниже ватерлинии. В море попало вертолетное топливо из лопнувшей цистерны, семь человек травмированы.

СК РФ завел уголовное дело против сотрудников колонии, где находится Цеповяз В отношении сотрудников исправительной колонии №3 УФСИН России по Амурской области возбуждено уголовное дело. Решение принято после проведенной процессуальной проверки по фактам нарушений правил внутреннего распорядка Вячеславом Цеповязом. Об этом сообщили в Следственном комитете России. Как отметили в СК, в действиях сотрудников колонии усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей «превышение должностных полномочий».