Названы лучшие китайские автомобили с пробегом

Москва, 9 ноября. Эксперты CarPrice определили лучшие китайские автомобили с пробегом. Рейтинг они составили на основе исследования, сравнив произведенные в КНР машины не только между собой, но и с зарубежными конкурентами.

Всего специалисты проверили состояние порядка 800 китайских авто, уже побывавших в употреблении. Оценку транспортным средствам эксперты давали на основе 600 параметров. Оказалось, что «китайцы» не только не уступают по качеству машинам, выпущенным другими странами, но и выигрывают у них в премиальном сегменте.

При этом лучшим китайским автомобилем с пробегом стал Haval. В ходе технического осмотра он набрал 13,5 балла. На втором месте рейтинга оказался FAW (13,4), на третьем — DongFeng (12,21). Также в топ-5 вошли Chery (11,62) и Lifan (11,4).