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Новый MacBook Air получит модульные аккумулятор и клавиатуру

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Новый MacBook Air получит модульные аккумулятор и клавиатуру

Вашингтон, 9 ноября. Новые MacBook Air от американской компании Apple будут оснащаться модульными аккумулятором и клавиатурой.

По словам создателей, это позволит заменять их даже без снятия задней панели корпуса ноутбука. Сейчас заменить детали MacBook и MacBook Pro владельцу очень сложно. К примеру, чтобы поменять аккумулятор на новый, владельцу «яблочной» продукции приходится сменить часть корпуса, включая клавиатуру и сенсорную панель. Причиной этому служит большое количество клея, который крепит батарею к корпусу.

Как объяснили разработчики, в новом устройстве также будет использоваться клей, однако он не помешает работникам сервисных центров извлекать батарею. Кроме того, замена клавиатуры, сканера отпечатков пальцев и сенсорной панели также не вызовет затруднения. Правда, настройка после замены все равно будет необходима.

Новый MacBook Air получит модульные аккумулятор и клавиатуру

Автор: Алия Садыкова
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