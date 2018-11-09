На улицах Лондона появились билборды с Путиным с призывом праздновать «Bяexit»

Лондон, 9 ноября. В Лондоне на улицах группой активистов из Proud Bear были размещены билборды с изображением президента России Владимира Путина и призывом «отметить красно-бело-голубой Bяexit».

Как пишет Reuters, на рекламной конструкции изображен подмигивающий российский лидер с триколором РФ. Кроме того, ниже находится надпись с призывом «отметить красно-бело-голубой Bяexit».

Есть и второй вариант билборда. На нем нарисован бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон с надписью: «Спасибо тебе, Boяis».

Как рассказали авторы, замена английской буквы «R» на русскую «Я» означает якобы некий «российский след» в том, что Лондон покидает Европейский союз. На странице в Twitter авторы из Proud Bear называют себя «коллективом российских офицеров ГРУ, помогающих осуществлению Brexit». Кто именно стоит за акциями, неизвестно.

Напомним, Россия ранее неоднократно заявляла, что не вмешивается во внутренние дела государств.