В США повысят базовую процентную ставку, несмотря на критику Трампа

Вашингтон, 9 ноября. Федеральная резервная система США, которая выполняет роль Центробанка, намерена и дальше повышать базовую процентную ставку, в то время как американский президент Дональд Трамп резко критикует данный подход.

Финансовый регулятор сообщил о своих намерениях в четверг по итогам заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке. Как уточнили специалисты, постепенное повышение базовой процентной ставки приведет к устойчивому росту экономической активности. Кроме того, в Федеральной резервной системе считают, что такие меры способствуют благоприятной конъюнктуре на рынке труда и уровню инфляции, целевой показатель которой составит 2% в среднесрочной перспективе.

Ранее ФРС США приняла решение сохранить базовую ставку на уровне 1,5-1,75% годовых. В марте ФРС принял решение поднять процентную ставку на 0,25 процентного пункта. Стоит отметить, что это было первое повышение ставки в нынешнем году, принятое при новом руководителе Федеральной резервной системы Джероме Пауэлле, который сменил на этом посту Джанет Йеллен в феврале 2018 года.