Санта-Роза, 9 ноября. В пригороде Санта-Роза в Калифорнии снова возобновились ветра хамсин, которые известны своей штормовой способностью сносить все на своем пути. Температура потока воздуха зачастую превышает 40 градусов по Цельсию. Обычно он встречается на северо-востоке Африки и в странах Ближнего Востока.

Калифорнию эти ветра затронули только в этом году, хотя сезоны ветров происходят ежегодно.

Как корреспонденту USA Really сообщили с места событий, вечером температура воздуха не опускается ниже 38 градусов, а в районе Санта-Роза полыхают горы и зеленые зоны.

Колледжи в этом районе сегодня были закрыты, люди в панике покидают свои дома из-за опасения, что огонь оставит их без крова и случайно унесет жизни, как это было в августе этого года. Тогда по разным оценкам погибло от 50 до 300 человек. Местные власти перекрыли дороги на въезд, на выезд открыта только одна.

Как сообщил местный житель, который пожелал остаться анонимным, «некоторые бросают свои машины и покидают город пешком».