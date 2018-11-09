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Пожары в Калифорнии набирают обороты в Санта-Роза

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Пожары в Калифорнии набирают обороты в Санта-Роза

Санта-Роза, 9 ноября. В пригороде Санта-Роза в Калифорнии снова возобновились ветра хамсин, которые известны своей штормовой способностью сносить все на своем пути. Температура потока воздуха зачастую превышает 40 градусов по Цельсию. Обычно он встречается на северо-востоке Африки и в странах Ближнего Востока.

Калифорнию эти ветра затронули только в этом году, хотя сезоны ветров происходят ежегодно.

Пожары в Калифорнии набирают обороты в Санта-Роза

Как корреспонденту USA Really сообщили с места событий, вечером температура воздуха не опускается ниже 38 градусов, а в районе Санта-Роза полыхают горы и зеленые зоны.

Колледжи в этом районе сегодня были закрыты, люди в панике покидают свои дома из-за опасения, что огонь оставит их без крова и случайно унесет жизни, как это было в августе этого года. Тогда по разным оценкам погибло от 50 до 300 человек. Местные власти перекрыли дороги на въезд, на выезд открыта только одна.

Пожары в Калифорнии набирают обороты в Санта-Роза

Как сообщил местный житель, который пожелал остаться анонимным, «некоторые бросают свои машины и покидают город пешком».

«Я ехал до дома три часа и нарушил все правила: ехал по встречке, по грунтовке, по обочинам», — говорит собеседник USA Really. «Полиция смотрела на это и пропускала мимо. Основные пожары в горах, а ветер похоже идет к морю, а не к нам».

Автор: Кристина Волкова
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