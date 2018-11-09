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Россия

В России предложили привязать техосмотр к пробегу и авариям

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В России предложили привязать техосмотр к пробегу и авариям

Москва, 9 ноября. В России разрабатывается новая система мониторинга состояния транспортных средств, которая привяжет технический осмотр автомобиля к километрам и авариям. Об этом рассказал представитель компании «Электронный паспорт» Борис Ионов.

По его словам, сейчас разрабатывается сервис, позволяющий создать «индивидуальную программу» технического осмотра машины на основе ее характеристик, особенностей эксплуатации, а также данных об авариях, страховых случаях, пробеге, обслуживании и отзывных кампаниях.

На основе этих показателей будет формироваться «хорошая», при которой техосмотр можно проходить реже и дешевле, и «плохая», которое предполагает тщательное и более частое ТО, истории.

Как пишет «Коммерсант», Ионов подчеркнул, что сначала будет создана база, позволяющая работать сервису.

В России предложили привязать техосмотр к пробегу и авариям

Автор: Алия Садыкова
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