«Нарастила поставки нефти»: американские СМИ рассказали, как Россия выиграла от санкций США против Ирана

Москва, 9 ноября. Россия смогла выиграть благодаря американским санкциям против Ирана, считает автор публикации в одном из журналов США. По его словам, Москва отбила покупателей у Тегерана, а также нарастила поставки нефти из-за ограничительных мер, введенных Вашингтоном против Ирана.

При этом российская сторона помогает иранской пережить давление американских санкций, скупая нефть исламской республики для внутреннего потребления. Как пишет Wall Street Journal, свою нефть, высвободившуюся в ходе таких действий, Россия будет продавать Европе. Кроме того, в публикации говорится, что Москва намерена приобрести иранские энергетические ресурсы по бартеру – в обмен на продовольствие и производственное оборудование.

Журнал пишет, что, помогая Тегерану, Москва занимает его место на мировом рынке нефти. Издание добавило, что Россия уже смогла в разной степени компенсировать сокращение поставок иранских энергоресурсов в Турцию, в Китай и Южную Корею.

Ранее Иран призвал ООН наказать США за санкции. Руководство ООН должно привлечь к ответственности Соединенные Штаты за введение санкций против Ирана в нарушение прежних договоренностей. С таким призывом выступил постпред исламской республики при ООН Голамали Хошруа, который направил письмо на имя генсека организации Антониу Гутеррешу.

«Безответственное поведение Соединенных Штатов требует коллективной реакции со стороны международного сообщества в целях поддержания верховенства права, предотвращения подрыва дипломатии и защиты принципа многосторонних отношений», — отметил посол.

Напомним, что 5 ноября вступили в силу новые санкции США против Ирана, которые предполагают запрет экспорта иранской нефти. Санкции запрещают зарубежным государствам покупать углеводороды у исламской республики. Власти Великобритании выразили сожаление в связи с решением Вашингтона ввести санкции и пообещали соблюдать условия ядерной сделки.

Президент США Дональд Трамп ранее объявил о выходе Соединенных Штатов из ядерной сделки с Ираном. Таким образом, глава Белого дома сорвал уже подготовленное и подписанное его предшественником Бараком Обамой соглашение, которое предполагает постепенную отмену санкция с Ирана в обмен на предоставления доступа инспекторов МАГАТЭ к иранским ядерным объектам.

Власти США продолжают оказывать санкционное давление на Россию, но оно не дает и не может дать положительных результатов. С таким заявлением выступил посол РФ в США Анатолий Антонов, добавив, что Вашингтон не слышит позиции Москвы, что оказывает негативное влияние на двусторонние отношения.

Он напомнил, что на протяжении XX века санкции против СССР объявлялись десятки раз, однако никаких изменений внешней политики Москвы добиться не удалось. Антонов добавил, что политический кризис в отношениях с США привел к тому, что Россия начала искать новые возможности в азиатском регионе, в том числе – в партнерстве с Китаем и Индией, а также экономических отношениях с Японией и Южной Кореей, пишет «Газета.ru».

Также в РФ предложили асимметричный ответ США в случае новых санкций.