Снятый на видеорегистраторы фильм о российских дорогах претендует на «Оскар»

Москва, 9 ноября. Кинокартина «Дорога», созданная российским режиссером Дмитрием Калашниковым, вошла в список претендентов на получение премии «Оскар» за лучший полнометражный документальный фильм.

По данным создателей, фильм состоит из роликов и был снят в 2016 году. В картине используются кадры с видеорегистраторов на дорогах России.

Полный список претендентов на «Оскар» был обнародован в четверг на портале Американской академии киноискусств. В него включены 166 картин. Перечень 15 фильмов, которые поборются за статуэтку, будет объявлен 17 декабря. 22 января 2019 года станет известна пятерка номинантов на кинопремию. Церемония вручения главной награды Американской киноакадемии пройдет в Лос-Анджелесе 24 февраля. Она будет транслироваться зрителям в 225 стран мира.