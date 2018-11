Протестующие в США пообещали революцию, если Трамп не сложит с себя полномочия

Нью-Йорк, 9 ноября. Прошедшая акция в поддержку спецпрокурора Роберта Мюллера в Нью-Йорке, равно как и во всех других городах в США, еще раз показала свою мощь и желание сменить систему нынешнего государственного строя в стране. Об этом сообщает корреспондент информационного агентства USA Really.

Митингующие левые представители и демократические силы пообещали продолжить волну протестов до тех пор, пока Трамп и его сторонники не покинет свой пост. Толчком к этому стало решение президента Дональда Трампа уволить генпрокурора Джефферсона Сешнса.

Стоит отметить, что это произошло спустя считанные часы после того, как Трамп на первой после оглашения результатов промежуточных выборов США пресс-конференции отказался отвечать на вопрос о том, какой будет судьба Сешнса и его заместителя Рода Розенстайна.

Розенстайн назначил спецпрокурора Мюллера и курировал расследование «российского вмешательства» в американские выборы 2016 года и подозрений в сговоре окружения Трампа с Россией.

«Я бы ответил на этот вопрос в немножко другое время», — заявил президент США.

Среди основных лозунгов акции были «Руки прочь от Мюллера», «Шалтай Трампай на вершине его стены – Шалтай Трампай будет иметь большое падение», «Нет фашистам в Белом Доме», «Прочь Трамп», «Да справедливому суду» и «Да революции».

Протестующие требовали, чтобы назначенный Трампом временно исполняющим обязанности генпрокурора Мэтью Уитакер покинул свой пост, чтобы независимое расследование Мюллера продолжилось и имело национально надежного лидера, а также чтобы судебный комитет Палаты представителей немедленно начал слушания о злоупотреблении властью и препятствовании правосудию над президентом Трампом.

Среди прочего участники митинга анонсировали ближайшую акцию протеста на 10 ноября и пообещали, что она станет более жесткой в отличие от мирной акции сегодня.

В толпе ходили множество листовок с призывами на революцию. Митингующие заявили, что «она будет, если Трамп с его гнилой компанией не уйдет в сторону». Отметим, что в акции приняли участие не менее 1500 человек. По информации журнала Washingtonian, главный организатор протестов — сеть правозащитных организаций Nobody Is Above The Law («Никто не может быть выше закона»). В группу входят больше 30 организаций по защите гражданских прав со всей страны.

В ходе митинга выступили организаторы встречи, а также все желающие в толпе. Среди таковых оказался молодой человек из Бруклина, который заявил, что будет ходить на каждую акцию, пока республиканцы будут стоять у власти.