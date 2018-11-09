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Протестующие в США пообещали революцию, если Трамп не сложит с себя полномочия

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Протестующие в США пообещали революцию, если Трамп не сложит с себя полномочия

Нью-Йорк, 9 ноября. Прошедшая акция в поддержку спецпрокурора Роберта Мюллера в Нью-Йорке, равно как и во всех других городах в США, еще раз показала свою мощь и желание сменить систему нынешнего государственного строя в стране. Об этом сообщает корреспондент информационного агентства USA Really.

Митингующие левые представители и демократические силы пообещали продолжить волну протестов до тех пор, пока Трамп и его сторонники не покинет свой пост. Толчком к этому стало решение президента Дональда Трампа уволить генпрокурора Джефферсона Сешнса.

Протестующие в США пообещали революцию, если Трамп не сложит с себя полномочия

Стоит отметить, что это произошло спустя считанные часы после того, как Трамп на первой после оглашения результатов промежуточных выборов США пресс-конференции отказался отвечать на вопрос о том, какой будет судьба Сешнса и его заместителя Рода Розенстайна.

Розенстайн назначил спецпрокурора Мюллера и курировал расследование «российского вмешательства» в американские выборы 2016 года и подозрений в сговоре окружения Трампа с Россией. 

«Я бы ответил на этот вопрос в немножко другое время», — заявил президент США.

Среди основных лозунгов акции были «Руки прочь от Мюллера», «Шалтай Трампай на вершине его стены – Шалтай Трампай будет иметь большое падение», «Нет фашистам в Белом Доме», «Прочь Трамп», «Да справедливому суду» и «Да революции».

Протестующие в США пообещали революцию, если Трамп не сложит с себя полномочия

Протестующие требовали, чтобы назначенный Трампом временно исполняющим обязанности генпрокурора Мэтью Уитакер покинул свой пост, чтобы независимое расследование Мюллера продолжилось и имело национально надежного лидера, а также чтобы судебный комитет Палаты представителей немедленно начал слушания о злоупотреблении властью и препятствовании правосудию над президентом Трампом.

Среди прочего участники митинга анонсировали ближайшую акцию протеста на 10 ноября и пообещали, что она станет более жесткой в отличие от мирной акции сегодня.

В толпе ходили множество листовок с призывами на революцию. Митингующие заявили, что «она будет, если Трамп с его гнилой компанией не уйдет в сторону». Отметим, что в акции приняли участие не менее 1500 человек. По информации журнала Washingtonian, главный организатор протестов — сеть правозащитных организаций Nobody Is Above The Law («Никто не может быть выше закона»). В группу входят больше 30 организаций по защите гражданских прав со всей страны.

Протестующие в США пообещали революцию, если Трамп не сложит с себя полномочия

В ходе митинга выступили организаторы встречи, а также все желающие в толпе. Среди таковых оказался молодой человек из Бруклина, который заявил, что будет ходить на каждую акцию, пока республиканцы будут стоять у власти.

«Чего мы хотим? Мы ходим жить в свободной, демократической стране? Мы ходим не бояться? мы хотим честного правосудия?» — скандировал он. Все его вопросы сопровождались громогласными ответами «Да».

Автор: Кристина Волкова
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