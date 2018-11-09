Экономисты рассказали, что США от банкротства может спасти только «трюк с золотом»

Вашингтон, 9 ноября. Американские экономисты считают, что Соединенные Штаты от банкротства сможет спасти только так называемый «трюк с золотом».

«Соотношение долга США с ВВП находится на самом высоком уровне за всю историю существования страны — 106%. Дефицит бюджета Соединенных Штатов при Трампе приближается к одному триллиону долларов», — пишет издание dailyreckoning.com.

Автор статьи констатирует, что долг Штатов растет быстрее, чем валовой внутренний продукт — совокупный годовой рост государственного долга составляет 8,8%, а рост ВВП — лишь 6,3%.

«Задолженность в размере 21,6 триллионов долларов была бы приемлемой, если бы наш ВВП составлял 50 триллионов. Но наш валовой внутренний продукт составляет лишь 20 триллионов долларов, и это означает, что наш долг больше, чем стоимость нашей экономики», — говорится в публикации.

При этом, продолжает журналист dailyreckoning, Соединенные Штаты давно перешли так называемую «красную черту», а именно когда размер госдолга составляет 90% размера ВВП.

«Однако нынешнее отношение долга США к ВВП составляет 106%. То есть, мы далеко за «красной чертой». И мы идем дальше», — констатируют экономисты.

Единственный путь – устроить масштабную девальвацию доллара. Притом не способом печатания новых денег, которые просто-напросто не доходят до рынка, а провернув так называемый «трюк с золотом».

«Это уже происходило в США дважды за последние 80 лет. Впервые в 1933 году, когда цена на золото поднялась с 20,67 до 35,00 долларов за унцию. Второй раз был в 1970-х годах, когда за девять лет золото подорожало в 22 раза», — сообщает dailyreckoning.

Экономисты полагают, что повышение долларовой цены на золото — это самый быстрый способ вызвать общую инфляцию, пишет издание «Экономика сегодня».