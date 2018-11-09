Личные вещи Стивена Хокинга продали на аукционе

Лондон, 9 ноября. Инвалидное кресло, медали и диссертация Стивена Хокинга были проданы на аукционе за 1,6 млн долларов.

В аукционном доме Chrisie's в Лондоне состоялись торги, на которых были выставлены личные вещи известного ученого Стивена Хокинга. Так, покупателям были предложены одно из первых инвалидных кресел британского астофизика, семь его медалей, диссертация и другие вещи, связанные с жизнью Хокинга.

Как сообщает Assotiated Press, самым дорогим лотом аукциона стала копия диссертации ученого «Свойства расширяющейся вселенной» — покупатель отдал за нее 767 тысяч долларов. Инвалидное кресло ушло с молотка за без малого 400 тыс. долларов, а копия книги «Краткая история времени», собственноручно подписанная Хокингом с помощью отпечатка пальца, была продана за 90 тысяч.

Отметим, среди других лотов, предложенных на аукционе и нашедших своих покупателей, были тексты различных научных работ астрофизика, его фотопортрет, а также сценарий одной из серий мультсериала «Симпсоны», в которой появлялся Хокинг.

Ранее стало известно, что портрет Стивена Хокинга может появиться на новой британской банкноте номиналом в 50 фунтов.

Напомним, Хокинг скончался в марте нынешнего года. В середине июня в Вестминстерском аббатстве состоялась церемония захоронения праха ученого, после чего запись его голоса с музыкальным сопровождением отправили в космос по направлению к черной дыре 1A 0620–00.