Глава NASA обсудил с послом РФ в США сотрудничество в космосе

Вашингтон, 9 ноября. Руководитель NASA Джим Брайденстайн обсудил с послом России в США Анатолием Антоновым сотрудничество в космосе.

Об этом сам глава американского космического агентства написал в своем аккаунте в сервисе микроблогов Twitter, снабдив пост фотографией с российским дипломатом, при этом, правда, не рассказав о подробностях встречи.

«Был рад принять Анатолия Антонова, который посетил штаб-квартиру НАСА с визитом вежливости, чтобы обсудить важное сотрудничество в космосе между двумя странами», — отметил Брайденстайн.

В свою очередь в российском посольстве в США на странице в Facebook отметили, что в ходе беседы «стороны подчеркнули взаимовыгодный характер сотрудничества Роскосмоса и НАСА».

Как напоминает «Газета.ru», летом руководитель NASA заявил, что «благодаря сотрудничеству в космосе, Национальное космическое агентство США сохранит диалог с Россией, даже несмотря на санкции».