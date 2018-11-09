Россияне похвалили работу полиции во время чемпионата мира по футболу

Москва, 9 ноября. По результатам опроса ВЦИОМ ни один из респондентов не поставил негативную оценку российской полиции за работу на чемпионате мира.

Опрос общественного мнения, проведенный ВЦИОМ, демонстрирует положительное отношение жителей России к работе сотрудников МВД во время чемпионата мира по футболу-2018.

Данные опроса свидетельствуют, что полицейские качественно и достойно исполняли свои обязанности, оказывая при этом максимальное содействие иностранным болельщикам.

В опросе, проведенном методом телефонного интервью, приняли участие 1,6 тыс. респондентов в возрасте 18 лет и старше.

На вопрос: «Как Вы оцениваете работу полиции на мероприятиях, связанных с проведением чемпионата мира по футболу-2018?» чуть менее половины опрошенных ответили «очень хорошо» и «хорошо». Никто из респондентов не дал работе МВД во время мундиаля негативную оценку. Впрочем, 49% опрошенных пояснили, что вообще ничего не знают о работе полиции во время чемпионата.

Отметим также, что подавляющее большинство россиян отметили дружелюбное отношение полицейских к иностранным болельщикам.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что жители России поддержали создание в стране на постоянной основе туристической полиции, действовавшей в городах проведения матчей во время чемпионата мира.