Ученые из России рассказали о самой полезной в мире рыбе

Красноярск, 9 ноября. Российские ученые выяснили, как рыба на земле является самой полезной.

Масштабную работу в этом направлении провели мсследователи Сибирского федерального университета (СФУ) и Института биофизики Сибирского отделения Российской академии наук.

«Сфокусировав внимание на биоте озер арктической зоны Сибири, обнаружили, что в боганидском гольце уровень омега-3 кислот достигает рекордных 33 миллиграммов на грамм», — цитирует РИА Новости завкафедрой водных и наземных экосистем СФУ Михаила Гладышева.

Таким образом, данный фактор делает этот вид рыб абсолютным чемпионом по полезности для всех, кто следит за своим здоровьем, — резюмируют ученые, рекомендуя ежедневно употреблять рыбу в пищу.

В частности, не менее грамма этих веществ в каждодневном рационе снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также улучшают деятельность мозга и нормализуют память.