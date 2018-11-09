Ученые из России рассказали о самой полезной в мире рыбе
Красноярск, 9 ноября. Российские ученые выяснили, как рыба на земле является самой полезной.
Масштабную работу в этом направлении провели мсследователи Сибирского федерального университета (СФУ) и Института биофизики Сибирского отделения Российской академии наук.
«Сфокусировав внимание на биоте озер арктической зоны Сибири, обнаружили, что в боганидском гольце уровень омега-3 кислот достигает рекордных 33 миллиграммов на грамм», — цитирует РИА Новости завкафедрой водных и наземных экосистем СФУ Михаила Гладышева.
Таким образом, данный фактор делает этот вид рыб абсолютным чемпионом по полезности для всех, кто следит за своим здоровьем, — резюмируют ученые, рекомендуя ежедневно употреблять рыбу в пищу.
В частности, не менее грамма этих веществ в каждодневном рационе снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также улучшают деятельность мозга и нормализуют память.
«Употребление всего лишь 30 граммов в день этой рыбы покроет рекомендуемую медиками суточную норму полезных жирных кислот», — резюмировал Михаил Гладышев.