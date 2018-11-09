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Ученые из России рассказали о самой полезной в мире рыбе

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Ученые из России рассказали о самой полезной в мире рыбе

Красноярск, 9 ноября. Российские ученые выяснили, как рыба на земле является самой полезной.

Масштабную работу в этом направлении провели мсследователи Сибирского федерального университета (СФУ) и Института биофизики Сибирского отделения Российской академии наук.

«Сфокусировав внимание на биоте озер арктической зоны Сибири, обнаружили, что в боганидском гольце уровень омега-3 кислот достигает рекордных 33 миллиграммов на грамм», — цитирует РИА Новости завкафедрой водных и наземных экосистем СФУ Михаила Гладышева.

Таким образом, данный фактор делает этот вид рыб абсолютным чемпионом по полезности для всех, кто следит за своим здоровьем, — резюмируют ученые, рекомендуя ежедневно употреблять рыбу в пищу.

В частности, не менее грамма этих веществ в каждодневном рационе снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также улучшают деятельность мозга и нормализуют память.

«Употребление всего лишь 30 граммов в день этой рыбы покроет рекомендуемую медиками суточную норму полезных жирных кислот», — резюмировал Михаил Гладышев.

Автор: Константин Терехов
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