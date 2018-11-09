Россияне поддержали создание туристической полиции

Москва, 9 ноября. По данным ВЦИОМ, большинство жителей России выступают за создание в стране еще одного вида полиции — туристической.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные опроса, свидетельствующие о том, что жители России в большинстве своем поддерживают создание в стране туристической полиции.

По данным ВЦИОМ, за нововведение выступили 75% опрошенных. Опрос, в котором приняли участие более полутора тысяч россиян старше 18 лет, проводился в октябре нынешнего года методом телефонного интервью.

Напомним, туристическая полиция была создана в России на время проведения Чемпионата мира по футболу. В ряде городов, где проводились матчи Мундиаля, из числа сотрудников МВД, владеющих иностранными языками, были собраны специальные отряды, в задачу которых входило патрулирование общественных мест и оказание помощи зарубежным болельщикам. Кроме того, туристические полицейские принимали заявления о правонарушениях, совершенных в отношении иностранцев.

В Москве туристическая полиция работает уже в течение четырех лет. В арсенале ее сотрудников — владение английским, французским, китайским и немецким языками.

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, в ФИФА признали, что Чемпионат мира по футболу-2018, прошедший в России, стал «лучшим в истории во всех отношениях».