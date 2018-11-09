В РФ не понимают, чего добиваются США очередными санкциями по Крыму — посольство

Вашингтон, 9 ноября. В посольстве РФ в США заявили, что Москва перестала понимать, чего добиваются в Вашингтоне, вводя очередной пакет санкций по Крыму.

В четверг, 8 ноября, представители посольства России в США прокомментировали введение очередного пакета санкций, поводом для которого выступило воссоединение Крыма с РФ.

«США продолжают в дежурном режиме налагать санкции на российский Крым. Нам обещали делать это каждые месяц-два. Следующий раунд, таким образом, можно ожидать под Новый год. Признаемся, что давно перестали понимать, чего хочет этим добиться американская сторона», — говорится в комментарии, распространенном посольством.

Дипломаты обратили внимание на то, что в очередном санкционном списке оказалось и несколько крымских санаториев.

«Ожидаем в этой связи роста популярности именно этих курортов. Для американских туристов они, уверены, введут теперь спецпредложения», — подчеркнули в дипмиссии.

Напомним, в список санкций, введенных министерством финансов США, попали девять организаций и три физических лица, двое из которых — граждане Украины.

Среди организаций, в отношении которых приняты санкции, три крымских санатория: «Ай-Петри», «Дюльбер» и «Мисхор», а также компания «Гарант-СВ», «Управленческая компания инфраструктурных проектов», крымская ТЭЦ, ООО «Южный Проект», курорт «Мрия» и министерство государственной безопасности Луганской народной республики.