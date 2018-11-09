Депутат Рады предложил запретить на Украине зиму

Киев, 9 ноября. Депутат Верховной рады Виктор Пинзеник предложил запретить на Украине зиму.

Своими мыслями на тему член комитета украинского парламента по вопросам бюджета поделился с читателями на своей странице в Facebook, начав пост с фразы «мы должны принять мораторий на зиму».

Поясняя свою мысль, парламентарий выступил с критикой авторов законодательного проекта о моратории на повышение цен на газ для населения, и, шутя, предложил ввести еще один мораторий.

«Хочу сделать свой вклад в «мораториетворчество». Может, вместо моратория на повышение цен газа лучше запретить зиму (наложить мораторий на приход зимы)? Тогда и газа не нужно будет», — написал в социальной сети Пинзеник.

По мнению депутата, никакими законодательными актами поставщиков газа на Украину из Словакии, Польши и Венгрии не испугать, которые «будут продавать газ по таким же ценам, как и до сих пор».

«Соотечественников можно и дальше кормить байками про низкие цены на газ. Потому что вторую, невидимую часть стоимости газа, который в итоге все равно оплачивают наши граждане, не каждый может понять или осознать», — констатировал Виктор Пинзеник.

Как напоминает «Газета.ru», в угоду Международному валютному фонду и в надежде получить новые траншы, с первого ноября на Украине цена на газ для населения выросла почти на четверть.

Новая цена составляет 8,5 тысячи гривен (305 долларов по официальному курсу) за тысячу кубометров. Повышение цен на газ — одно из условий МВФ для продолжения сотрудничества с Киевом.