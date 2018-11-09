Представители ФСИН направились в колонию, где отбывает наказание Цеповяз

Благовещенск, 9 ноября. Представители Федеральной службы исполнения наказаний выехали в колонию в Амурской области, где отбывает срок Вячеслав Цеповяз.

Сотрудники ФСИН из Москвы в ближайшее время прибудут в колонию строгого режима, расположенную в селе Среднебелая Амурской области, где отбывает 20-летний срок осужденный по делу о массовом убийстве в станице Кущевская Вячеслав Цеповяз.

По словам адвоката Цеповяза Романа Бокова, который уже находится в колонии, представители Федеральной службы исполнения наказаний едут с проверкой.

«Едет московская проверка, я хотел бы тоже повстречаться с руководителями федерального ведомства ФСИН. Они едут конкретно по ситуации, связанной с Вячеславом», — отметил Боков.

Ранее стало известно о том, что в колонию в Среднебелой прибыли сотрудники прокуратуры, после чего в генпрокуратуре потребовали возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц ФСИН, а самого Цеповяза перевели в штрафной изолятор.

Напомним, поводом для проверки со стороны надзорного органа стала публикация в СМИ фотографий, на которых Вячеслав Цеповяз в тюремной форме сидит за столом с мобильным телефоном, а перед ним стоят тарелки с деликатесами, которых не должно быть в колонии, — крабами, икрой и шашлыком.

Цеповяз приговорен к 20 годам заключения по делу о массовом убийстве в станице Кущевская. Членов банды, совершившей убийство 12 человек, осудили в 2010 году.