Сирия: члены русскоязычной общины впервые после войны посетили замок Крак-де-Шевалье
Дамаск, 9 ноября. Члены русскоязычной общины стали одними из первых туристов, посетивших сирийскую крепость Крак-де-Шевалье
По словам представителя Российского культурного центра в Дамаске Светланы Миро, это была первая экскурсия за последние 7,5 лет. Последний раз члены общины ездили в Афамию в марте 2011 года.
Крепость Крак-де-Шевалье, которая находится в 65 километрах от Хомса на вершине утеса, пострадала в ходе боевых действий и большую часть времени закрыта для посещения.
В годы войны террористы, которые захватили древний объект, организовали тут свой штаб. В 2014 году сирийская армия выбила террористов из крепости, однако в ходе боевых действий пострадала часть внутреннего убранства Крак-де-Шевалье.
«Была разрушена большая часть ажурных средневековых арок, выполненных французскими мастерами», — пояснил директор музея Хазым Ханн, отметив, что в настоящее время ведется восстановление крепости.