Сирия: члены русскоязычной общины впервые после войны посетили замок Крак-де-Шевалье

Дамаск, 9 ноября. Члены русскоязычной общины стали одними из первых туристов, посетивших сирийскую крепость Крак-де-Шевалье

По словам представителя Российского культурного центра в Дамаске Светланы Миро, это была первая экскурсия за последние 7,5 лет. Последний раз члены общины ездили в Афамию в марте 2011 года.

Крепость Крак-де-Шевалье, которая находится в 65 километрах от Хомса на вершине утеса, пострадала в ходе боевых действий и большую часть времени закрыта для посещения.

В годы войны террористы, которые захватили древний объект, организовали тут свой штаб. В 2014 году сирийская армия выбила террористов из крепости, однако в ходе боевых действий пострадала часть внутреннего убранства Крак-де-Шевалье.