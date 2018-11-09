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Сирия: члены русскоязычной общины впервые после войны посетили замок Крак-де-Шевалье

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Сирия: члены русскоязычной общины впервые после войны посетили замок Крак-де-Шевалье

Дамаск, 9 ноября. Члены русскоязычной общины стали одними из первых туристов, посетивших сирийскую крепость Крак-де-Шевалье

По словам представителя Российского культурного центра в Дамаске Светланы Миро, это была первая экскурсия за последние 7,5 лет. Последний раз члены общины ездили в Афамию в марте 2011 года.

Крепость Крак-де-Шевалье, которая находится в 65 километрах от Хомса на вершине утеса, пострадала в ходе боевых действий и большую часть времени закрыта для посещения. 

В годы войны террористы, которые захватили древний объект, организовали тут свой штаб. В 2014 году сирийская армия выбила террористов из крепости, однако в ходе боевых действий пострадала часть внутреннего убранства Крак-де-Шевалье.

«Была разрушена большая часть ажурных средневековых арок, выполненных французскими мастерами», — пояснил директор музея Хазым Ханн, отметив, что в настоящее время ведется восстановление крепости.

Автор: Константин Терехов
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