Samsung фиксирует повышенный спрос на лизинг смартфонов в РФ

Москва, 9 ноября. Компания Samsung Electronics фиксирует повышенный спрос на лизинг смартфонов в России.

Как сообщили в пресс-службе корейского концерна, более половины телефонов в магазинах-участниках приобретались по этой программе, запущенной в РФ 1 октября 2018 года.

В течение первого месяца более половины смартфонов приобретались в лизинг. Самым популярным аппаратом в октябре стал Galaxy Note9 — на него пришлось 70% от всех продаж, сообщает РИА Новости.

К слову, согласно условиям программы, лизинг пока распространяется только на флагманские смартфоны Samsung — S9 и S9+, Note9 в фирменных салонах компании в пяти регионах России.

Как напоминает «Газета.ru», стоимость лизинга составляет от 3,79 тысячи рублей в месяц. Полностью оплатив смартфон, можно будет получить его в собственность.