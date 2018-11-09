Албин: В Петербурге работают более 700 немецких предприятий

Потсдам, 9 ноября. В четверг в Германии завершилась ХI российско-германская сырьевая конференция. По поручению главы города Александра Беглова вице-губернатор Игорь Албин передал приветствие участникам форума. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

«В прошлом году мы принимали наших немецких партнеров в Петербурге, вот, сегодня это немецкая сторона. И здорово то, что этот форум имеет ежегодную тенденцию к развитию. Если говорить об экономике Петербурга и об отношениях с германскими предприятиями — то порядка 710 предприятий германского происхождения сегодня работают в Петербурге. Из 5 тысяч общего числа — это большой показатель», — заявил вице-губернатор Петербург Игорь Албин.

Говоря об инвестициях в петербургские предприятия, Албин рассказал, что порядка 500 миллионов долларов инвестировано в акционерный капитал предприятий. Еще 300 миллионов долларов — это кредитные инструменты, которые активно используют петербургские и немецкие предприятия, развивая промышленность.

Албин отметил, что связи между Россией и Германией укрепляются, а Потсдам стал отличной площадкой для диалога.

«Спасибо за организацию Горному университету — это флагман и высшей школы, и образования, и науки в сырьевом секторе России. Это один из старейших технических вузов Российской империи и Российской Федерации. Важно то, что сегодняшний диалог — это встреча в развитие того общения, которое проходило в Кремле 1 ноября, когда президент России Владимир Путин приглашал лидеров немецкого бизнеса для диалога», — подчеркнул вице-губернатор Петербурга.

Отвечая на вопрос журналиста о роли форума в развитии сырьевого сектора Петербурга, Албин рассказал, что крупнейшими экспортерами России сегодня выступают Москва, Петербург и другие мегаполисы по месту нахождения налогоплательщика.