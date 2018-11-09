Трамп продлил санкции в отношении Ирана от 1979 года еще на год

Вашингтон, 9 ноября. Президент США Дональд Трамп продлил санкции в отношении Ирана, принятые в 1979 году, еще на 12 месяцев.

Как говорится в официальном сообщении Белого дома, «чрезвычайное положение» в отношениях с Ираном и действие режима санкций в отношении Исламской Республики продлевается на год с 14 ноября.

Соответствующее уведомление уже направлено Трампом в конгресс. Хозяин Белого дома обосновал свое решение, в частности, тем, что «отношения США с Ираном пока еще не нормализованы».

Добавим, что в мае текущего года американский лидер сообщил о выходе Соединенных Штатов из ядерной сделки с Тегераном. Кроме того Трамп принял решение возобновить действие санкций против страны, а также ввести новые.

Как напоминает «Газета.ru», 14 ноября 1979 года Джимми Картер подписал указ о антииранских санкциях в ответ на захват американских заложников в Тегеране. 7 апреля 1980 года 39-й президент США разорвал дипломатические отношения с Тегераном.