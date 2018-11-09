«Украине нужна помощь сверх Javelin»: экс-посол США на Украине призвал нарастить поставки оружия

Москва, 9 ноября. Бывший посол США на Украине Джон Хербст призвал западные страны поставлять Киеву современное летальное оружие для противостояния «российской угрозе».

В ходе заседания Постоянного комитета парламента Канады бывший посол США на Украине призвал западных партнеров к наращиванию поставок Киеву «современного летального оружия», в том числе — ракет класса «земля-земля» и «земля-море».

По словам Хербста, это позволит Украине противостоять «российской агрессии».

«В интересах не только Украины, но и Запада предоставить Украине оружие, чтобы сделать уязвимыми возможные российские десантные операции с высадкой на берег. Украине нужна помощь сверх Javelin», — заявил Хербст.

Отметим, США планируют увеличить свой военный бюджет на 3% в следующем году — его общий объем составит 716 миллиардов долларов. Кусочек этого «пирога» достанется и Украине — в планах Вашингтона оказать Киеву военную помощь на сумму в 250 миллионов. Планируется, что в поставки будут включены и летальные вооружения.

Как заявил в сентябре нынешнего года спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, речь идет о дополнительных видах вооружений. Причем, поставленные Киеву в апреле 2018 года противотанковые ракеты не учитываются. Волкер отметил, что украинцы, якобы «защищая страну», каждую неделю «теряют своих солдат».

Напомним, в апреле США поставили Киеву 210 ракет и 37 пусковых блоков переносных противотанковых комплексов Javelin на общую сумму в 47 миллионов долларов.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поставки противотанковых комплексов «ознаменовали собой» начало военно-технического сотрудничества между Киевом и Вашингтоном. Порошенко добавил, что рассчитывает на поставку из США и современных систем противовоздушной обороны.

В сентябре нынешнего года в СМИ появились сообщения о том, что Соединенные Штаты поставили Украине около 3,5 тысяч единиц стрелкового оружия, а также 34 тысячи детонирующих устройств и 52 тысячи ракет.

Косвенно эту информацию подтвердил и президент США Дональд Трамп, который «случайно» проговорился о подготовке нового витка конфликта в Донбассе. Трамп признался, что передал киевским властям оружие наступательного характера.

Ранее в Киеве заявляли, что получают из-за океана лишь оборонительное оружие для защиты от «российской агрессии».

Напомним, власти Украины в апреле 2014 года начали военные действия против ЛНР и ДНР, провозгласивших независимость после государственного переворота в Киеве. По данным ООН, жертвами конфликта на юго-востоке страны стали свыше 10 тыс. человек.

Конфликт пытаются урегулировать также в ходе встреч контактной группы на минской площадке, но Киев раз за разом нарушает взятые на себя обязательства и обстреливает территории республик Донбасса.

Российская сторона неоднократно предостерегала Вашингтон от поставок летального оружия на Украину, подчеркивая, что это вызовет обострение ситуации в Донбассе. С призывом к США не поставлять Киеву оружие выступили также страны Европы.