«Зенит» сыграл вничью с «Бордо» в матче Лиги Европы

Бордо, 9 ноября. Гол Андрея Заболотного принес очко петербургскому «Зениту» в матче с «Бордо».

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы петербургский «Зенит» провел выездной матч с французским «Бордо». Встреча закончилась ничьей со счетом 1:1.

Первый гол в матче на 35-й минуте забил с пенальти форвард хозяев поля Франсуа Камано.

Как отметил форвард «Зенита» Андрей Заболотный, игра получилась сложной, петербуржцы пытались контратаковать, используя нестандартную для команды схему с пятью защитниками. Заболотный и свел матч вничью, забив гол в ворота «Бордо» на 72-й минуте с передачи Далера Кузяева.

«Футболисты «Бордо» очень хорошо играли в нападении, но мы прессинговали и старались идти вперед. Появлялись хорошие моменты у нас, местами неплохо контролировали мяч. Во втором тайме сумели отыграться. В конце немного подсели и довели игру до ничейного результата», — подвел итоги встречи Заболотный.

В результате «Зенит» остается на первом месте в группе, имея в своем активе восемь очков. «Бордо» выступает в качестве аутсайдера — команда находится на последней позиции в своей группе.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что «Зенит» вылетел из Кубка России, проиграв «Ростову» со счетом 1:3.