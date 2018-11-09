Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Россия

Осужденная за попытку примкнуть к ИГ Караулова пишет в колонии статьи

39
0 Оставить комментарий

Осужденная за попытку примкнуть к ИГ Караулова пишет в колонии статьи

Вологда, 9 ноября. Осужденная за попытку примкнуть к запрещенной в РФ группировке ИГИЛ1 Варвара Караулова пишет в колонии статьи и книги.

Об этом РИА Новости рассказал адвокат девушки Сергей Бадамшин, добавив, что Караулова в пеницитарном заведении также получает два высших образования, а недавно написала сценарий для литературного вечера.

«Варвара получает параллельно два образования. Работает редактором местной газеты – пишет статьи и книги. Написала целый сценарий для литературного вечера, который прошел 30 октября. Работает в закройном цехе», — рассказал юрист,

Как напоминает «Газета.ru», Варвара Караулова, позднее сменившая имя на Александру Иванову, была арестована в 2015 года за попытку примкнуть к «Исламскому государству»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Константин Терехов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.