Осужденная за попытку примкнуть к ИГ Караулова пишет в колонии статьи

Вологда, 9 ноября. Осужденная за попытку примкнуть к запрещенной в РФ группировке ИГИЛ1 Варвара Караулова пишет в колонии статьи и книги.

Об этом РИА Новости рассказал адвокат девушки Сергей Бадамшин, добавив, что Караулова в пеницитарном заведении также получает два высших образования, а недавно написала сценарий для литературного вечера.

«Варвара получает параллельно два образования. Работает редактором местной газеты – пишет статьи и книги. Написала целый сценарий для литературного вечера, который прошел 30 октября. Работает в закройном цехе», — рассказал юрист,

Как напоминает «Газета.ru», Варвара Караулова, позднее сменившая имя на Александру Иванову, была арестована в 2015 года за попытку примкнуть к «Исламскому государству»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.