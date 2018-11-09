У границ России за минувшую неделю разведку вели 16 летательных аппаратов

Москва, 9 ноября. Воздушную разведку у границ России за последнюю неделю вели 16 иностранных летательных аппаратов.

При этом, как отмечает печатный орган российского министерства обороны газета «Красная звезда», благодаря действиям летчиков ВСК РФ случаев нарушения воздушного пространства страны не зафиксировано.

Для этого российские истребители из состава дежурных сил противовоздушной обороны четыре раза поднимались в воздух. В целом же за это время российские летчики выполнили 161 летную смену на 68 аэродромах.

Как напоминает «Газета.ru», в понедельник российский истребитель Су-27 «перехватил» американский самолет-разведчик EP-3E Aries над Черным морем.