Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

У границ России за минувшую неделю разведку вели 16 летательных аппаратов

61
0 Оставить комментарий

У границ России за минувшую неделю разведку вели 16 летательных аппаратов

Москва, 9 ноября. Воздушную разведку у границ России за последнюю неделю вели 16 иностранных летательных аппаратов.

При этом, как отмечает печатный орган российского министерства обороны газета «Красная звезда», благодаря действиям летчиков ВСК РФ случаев нарушения воздушного пространства страны не зафиксировано.

Для этого российские истребители из состава дежурных сил противовоздушной обороны четыре раза поднимались в воздух. В целом же за это время российские летчики выполнили 161 летную смену на 68 аэродромах.

Как напоминает «Газета.ru», в понедельник российский истребитель Су-27 «перехватил» американский самолет-разведчик EP-3E Aries над Черным морем.

Автор: Константин Терехов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.