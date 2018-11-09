Орешкин оценил шансы РФ оспорить в ВТО американские пошлины на сталь и алюминий

Москва, 9 ноября. Министр экономического развития России Максим Орешкин оценил шансы РФ оспорить в ВТО пошлины США на сталь и алюминий.

С заявлением на тему руководитель МЭР выступил во время большого интервью «Известиям», добавив, что несмотря на всю однозначность ситуации, процедуру спора может заблокировать американская сторона.

«Мы в своей позиции абсолютно уверены. Принятые США решения настолько выбиваются из того, что происходило раньше, что решение суда ВТО будет однозначным», — сказал руководитель министерства экономического развития.

Впрочем, о том, что Россия, несмотря на все факты, добьется справедливости, говорить не приходится. США уже заблокировали учреждение третейских групп, поэтому могут повторить подобный маневр снова.

Как напоминает «Газета.ru», весной Вашингтон ввел пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%). В ответ Россия ввела дополнительные пошлины до 40% на ряд товаров из США.