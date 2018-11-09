Эксперт рассказал, в каком случае российская «Мертвая рука» может не дотянуться до США

Москва, 9 ноября. Эксперты полагают, что российская система ответного ядерного удара «Периметр» может оказаться неэффективной.

Российский комплекс автоматического управления ядерным оружием «Периметр», призванный нанести ответный ядерный удар по противнику даже в случае гибели высшего руководства страны, может не выполнить свои функции — об этом заявил бывший начальник Главного штаба Ракетных войск стратегического назначения генерал-полковник Виктор Есин.

По словам эксперта, система, которую на Западе называют «Мертвая рука», может оказаться неэффективной в том случае, если Соединенные Штаты выйдут из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Если США разместят свои ракеты в Европе, российские пусковые установки в ходе военного конфликта могут быть уничтожены еще до того, как выполнят свою функцию. Запустить удастся, по словам Есина, лишь оставшиеся после первого удара ракеты.

Напомним, система «Периметр», созданная в годы Холодной войны, заступила на боевое дежурство в 1985-м году. Обнаружив признаки ядерного удара, система делает запрос в Генеральный штаб. Получив определенный ответ, она возвращается в состояние анализа обстановки. Если же ответа не поступает (а технический сбой при этом полностью исключен), «Периметр» самостоятельно обращается к системе управления стратегическими ракетами и запускает их по заранее намеченным целям.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что президент России Владимир Путин проинформировал участников саммита ОДКБ о ситуации со стратегической стабильностью в свете заявлений США по выходу из ДРСМД.