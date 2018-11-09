Адвокат порнозвезды готов стать президентом США

Вашингтон, 9 ноября. Окружение Майкла Авенатти публично объявило, что юрист, прославившийся защитой интересов Сторми Дэниэлс (порноактрисы, судившейся с Дональдом Трампом), — «потенциальный президент страны».

С таким аргументом приближенные правозащитника пытались изолировать его от русских журналистов, в частности — главного редактора агентства USA Really на Hottest Election Night Party (аналог российской «Ночи выборов») в Вашингтоне.

«В Национальном пресс-клубе, где проходило мероприятие, все знали, что я представляю Россию, поскольку я выступал там с небольшим спичем. Но, когда после речи Авенатти я хотел с ним переговорить, мне такой возможности не дали: его окружение меня оттеснило, причем в довольно жесткой форме со словами «Мы не можем позволить, чтобы русские испортили будущую карьеру потенциального президента страны». Я шагнул к Авенатти, но меня схватили за руку и развернули, прибежали еще несколько человек, а неназванная женщина быстро его увела» — рассказал ФАН главный редактор агентства USA Really Александр Малькевич.

Примечательно, что крупные американские СМИ из-за бурного празднования победы демократов такой сенсации, как публичную заявку скандального юриста, предпочли «не заметить». При этом Майкл Авенатти действительно стал главной звездой вечера. По словам Александра Малькевича, на Авеннати публика откликнулась бурей оваций, к нему даже выстроилась очередь делать фотографии и селфи.

Авенатти выступил с программной речью, в которой повторил свой основной тезис: «Для того, чтобы победить Трампа в 2020 году, у демократов должен быть медийный, раскрепощенный, энергичный человек, который знает, как работать со СМИ».

Говорил про себя?

Кстати, он уже не раз заявлял о том, что полностью готов быть в системе демократов и помогать им в создании подобной Трампу кампании к выборам в 2020 году. Очевидно, что он принял это решение, ведь окружение так смело называет его «потенциальным президентом» перед прессой.

Несмотря на то, что у демократов есть реальная боязнь русских (республиканцы с USA Really и с россиянами в целом общаются открыто), Александру Малькевичу удалось пообщаться с экспертами и другими представителями демократических кругов. Они как раз и подтвердили, что есть большая группа в Демократической партии, готовая действительно сделать ставку на Майкла Авенатти, своеобразного «демократического Трампа» — «антиистэблишментного» кандидата, потому что все остальные рассматриваемые сенаторы, конгрессмены, даже Майкл Блумберг – «люди системы».

Однако, есть и те, кто открыто говорят о разрушающей силе такого рода «медийного президентства».

В среду президент США Дональд Трамп сообщил об отставке генпрокурора, главы министерства юстиции Джеффа Сешнса и назначил Мэтью Уитакера исполняющим обязанности генпрокурора. Президент США многократно критиковал Сешнса, в том числе и публично, за то, как тот руководил министерством юстиции, а также за то, что тот самоустранился от «российского расследования». Об отставке было объявлено на следующий день после промежуточных выборов в конгресс США, по итогам которых демократы получили контроль над палатой представителей США, а республиканцы сохранили его в сенате.

Многие американцы обеспокоены, что после того, как Трамп уволил генпрокурора страны, он сможет свернуть проводимое Мюллером расследование.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах Конгресса США. Россия ранее неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными». Также Мюллер расследует предполагаемые связи Трампа с Россией, наличие которых опровергают и в Кремле, и в Белом доме.

В статье для Los Angeles Times Джессика Рой переживает, что кандидатура Авенатти нанесет ущерб политике страны:

«Некоторые люди говорят, что Майкл Авенатти является идеальным соперником Трампа. Мои коллеги в Вашингтоне отмечают, что он дерзкий, разбирается в средствах массовой информации и уверенно чувствует себя в противостояниях. Он не боится нападать на своих оппонентов в Твиттере. Хиллари Клинтон доказала в 2016 году, что быть чрезвычайно квалифицированным и не опускаться до уровня оскорблений не является хорошим способом победить Трампа на президентских выборах. Может быть, чтобы победить Трампа, как думают многие, демократам нужен свой собственный Трамп?

Благодаря Трампу мы все еще живем в избирательном цикле 2016 года. Трамп - Авенатти лицом к лицу в кампании [2020 года] определят такой шаблон мышления еще на десять лет, заявляет Рой.

Репортер CNN Крис Киллица написал в своей статье, что, несмотря на сравнения с Трампом, у Авенатти отсутствуют важные черты, которые повлияли на успех Трампа и сравнивать их только как публичных людей – некорректно.

Вместе с тем, Демократическая партия сегодня находится в отчаянном поиске новых лиц, и при таком раскладе ставка Авенатти (или части элиты - на него) вполне может сыграть.