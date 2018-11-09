Эксперты рассказали, чем грозит нарушение режима дня и сон в неполной темноте

Москва, 9 ноября. Риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний повышается при сне в неполной темноте, утверждают специалисты.

Специалисты в области медицины утверждают, что у тех людей, которые спят в неполной темноте или нарушают режим сна, увеличивается риск развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Особенно подвержены им жители больших городов, работающих в ночную смену или встающих до восхода солнца.

«Свет является главным регулятором выработки гормона мелатонина, который дает сигнал каждой клетке организма, что наступила ночь. Каждая клетка содержит свои часы, то есть цикличность работы некоторых процессов отличается от 24-часового цикла, а мелатонин дает команду на регулирование этого цикла», — рассказал руководитель центра медицины сна МГУ имени Ломоносова, врач-кардиолог, сомнолог, кандидат медицинских наук Александр Калинкин​​​.

По словам эксперта, использование в вечерние часы яркого света, а также гаджетов и компьютеров сдвигает фазу выработки мелатонина, что приводит к проблемам со сном.

У тех, кто встает затемно, повышается риск нарушения иммунитета и возникновения депрессии. Дело в том, что до восхода солнца биологические часы человека попросту не перезапускаются — организм, несмотря на подъем, какое-то время продолжает работать так, словно еще спит.

Особенно высок риск серьезно заболеть для тех, кто работает по ночам и спит днем — в этом случае происходит рассогласование в организме, которое называется «десинхроноз». Всемирная организация здравоохранения официально признала, что при сменной работе повышается риск развития некоторых опухолевых заболеваний.

«В частности было показано на опухолях молочной железы у женщин, которые работают в ночную смену. Речь шла о медсестрах и стюардессах. Эти риски возрастали на 40% у медсестер и на 70% у стюардесс», — сообщил заведующий отделением медицины сна Первого МГМУ имени Сеченова Михаил Полуэктов.

По мнению специалистов, лучшее время для засыпания — около 22 часов, а продолжительность сна должна составлять от 7 до 9 часов в сутки. При этом стремление многих «отоспаться» в выходные не приносит должного результата — биоритмы сбиваются и в понедельник человек идет на работу уставшим и разбитым.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что ученые пришли к выводу о взаимосвязи недосыпа и обезвоживания организма: у тех, кто спит меньше шести часов в сутки, риск обезвоживания повышается на на 16–59%.