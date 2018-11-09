В Киеве хотят запретить украинским чиновникам ездить в Крым

Киев, 9 ноября. Депутаты Верховной рады хотят на законодательном уровне запретить украинским чиновникам поездки в Крым.

Планируется, что действие закона будет распространяться на находящихся на государственной службе граждан, которые могут побывать на российском полуострове и публично говорить о благополучной обстановке в Крыму.

«Неприемлемо, когда лицо, представляющее Украину, ездит в Крым, а еще делают после этого заявления, которые представляют в позитивном свете Россию. Сейчас все находится на стадии обсуждения запуска работы над законопроектом», — цитируют «Известия» свой источник в Раде.

О том, что украинский парламент может принять такой законопроект, подтвердил депутат от «Оппозиционного блока» Евгений Балицкий, который, к слову, часто бывает в российском регионе.

«Мера будет направлена против людей, которые лояльно относятся к Крыму. Таких, как я. Почему я не должен ездить в Крым, если там живет мой народ — украинцы?» — заявил парламентарий.

Как напоминает «Газета.ru», в среду 7 ноября президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который об уголовной ответственности для россиян, «незаконно нарушающих украинскую границу».