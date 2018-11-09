Ученые расшифровали ДНК древнейшей мумии Америки

Копенгаген, 9 ноября. Датские ученые в ходе очередных масштабных исследований смогли расшифровать ДНК древнейшей мумии, найденной на территории Америки.

Результаты научных изысканий на эту тему опубликованы генетиком из датского университета Копенгагена Эске Виллерслевом в статье в специализированном издании Science.

«Мумия из пещеры Спирит и останки «палеоамериканцев» из Бразилии считались крайне противоречивыми находками, так как они обладали «неправильной» формой черепа, не характерной для индейцев», — пишет ученый.

Ученые считали, что древние предки современных индейцев переселились на американский континент с территории Южной Сибири примерно 14-15 тысяч лет назад. Однако появляется все больше свидетельств, что волн миграции было, как минимум, три.

Древний человек, останки которого были найдены в 1940 году, проживал на территории Америки примерно 10,5 лет назад. Спустя несколько десятилетий удалось понять, что это самая древняя мумия, найденная на континенте.

Как оказалось, все древние обитатели Нового Света, жившие в разных уголках Северной и Южной Америки примерно 10 тысяч лет назад, приходились родственниками друг другу, а также были близкими родичами современных индейцев, пишет «Газета.ru».