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Сотни американцев протестуют у Белого дома после отставки генпрокурора и призывают к революции

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Сотни американцев протестуют у Белого дома после отставки генпрокурора и призывают к революции

Вашингтон, 9 ноября. В Вашингтоне сотни жителей США вышли на акцию протеста у Белого дома после отставки генерального прокурора Джеффа Сешнса. Об этом сообщает корреспондент информационного агентства USA Really с места событий.

Американцы требуют провести расследование в отношении президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, а также защитить спецпрокурора Роберта Мюллера.

«Трамп не выше закона!», «Расследуйте Трампа», «Защитите Мюллера», «Импичмент 45», «Остановите Трампа», гласят надписи на плакатах.

Сотни американцев протестуют у Белого дома после отставки генпрокурора и призывают к революции

Как рассказал руководитель информационного агентства USA Really Александр Малькевич, акция была очень хорошо подготовлена: на Лафайет-сквер была сооружена сцена, отстроен звук, всем участникам акции раздали электрические свечки.

«Риторика запредельная. Со сцены звучат призывы к революции и свержению Трампа. Уровень ненависти просто исключительный», — рассказал ФАН Александр Малькевич.

Сотни американцев протестуют у Белого дома после отставки генпрокурора и призывают к революции

Он отметил очевидный раскол страны и подчеркнул, что примирить две части США вряд ли получится.

«С печалью хочу отметить нелюбовь к России, это стоит признать. Каждый второй плакат у собравшихся подчеркивал роль России в установлении власти Трампа», — заявил руководитель информационного агентства USA Really.

Сотни американцев протестуют у Белого дома после отставки генпрокурора и призывают к революции

Напомним, на этой неделе президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отправил в отставку генерального прокурора, министра юстиции Джеффа Сешнса. Пока его обязанности будет исполнять Мэтью Уитакер. Трамп объявил об отставке генпрокурора на следующей день после того, как в Соединенных Штатах Америки прошли промежуточные выборы.

Автор: Александр Малькевич
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