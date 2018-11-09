Сотни американцев протестуют у Белого дома после отставки генпрокурора и призывают к революции

Вашингтон, 9 ноября. В Вашингтоне сотни жителей США вышли на акцию протеста у Белого дома после отставки генерального прокурора Джеффа Сешнса. Об этом сообщает корреспондент информационного агентства USA Really с места событий.

Американцы требуют провести расследование в отношении президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, а также защитить спецпрокурора Роберта Мюллера.

«Трамп не выше закона!», «Расследуйте Трампа», «Защитите Мюллера», «Импичмент 45», «Остановите Трампа», гласят надписи на плакатах.

Как рассказал руководитель информационного агентства USA Really Александр Малькевич, акция была очень хорошо подготовлена: на Лафайет-сквер была сооружена сцена, отстроен звук, всем участникам акции раздали электрические свечки.

«Риторика запредельная. Со сцены звучат призывы к революции и свержению Трампа. Уровень ненависти просто исключительный», — рассказал ФАН Александр Малькевич.

Он отметил очевидный раскол страны и подчеркнул, что примирить две части США вряд ли получится.

«С печалью хочу отметить нелюбовь к России, это стоит признать. Каждый второй плакат у собравшихся подчеркивал роль России в установлении власти Трампа», — заявил руководитель информационного агентства USA Really.

Напомним, на этой неделе президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отправил в отставку генерального прокурора, министра юстиции Джеффа Сешнса. Пока его обязанности будет исполнять Мэтью Уитакер. Трамп объявил об отставке генпрокурора на следующей день после того, как в Соединенных Штатах Америки прошли промежуточные выборы.