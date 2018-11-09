В МВФ призвали задуматься о восстановлении Сирии и Йемена

Вашингтон, 9 ноября. В Международном валютном фонде призвали задуматься о послевоенном восстановлении Сирии и Йемена — инициативу поддержал Всемирный банк.

В институте Ближнего Востока в Вашингтоне состоялась дискуссия, в ходе которой директор Управления Международного валютного фонда по Ближнему Востоку и Центральной Азии Джихад Азур призвал задуматься о послевоенном восстановлении Сирии и Йемена.

«Несмотря на то, что мы говорим о пока незаконченных конфликтах, необходимо задуматься о том, как восстанавливать страны», — заявил Азур.

Его инициативу поддержал вице-президент Всемирного банка Ферид Бельхадж, который подчеркнул, что попытки привлечения вложений в экономику этих стран пока остаются малоэффективными — инвесторы боятся высокого уровня риска.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирийской Арабской Республике продолжается с 2011 года. В данный момент бои продолжаются в отдельных районах Сирии, и на первый план выходят вопросы политического урегулирования, решения гуманитарных проблем и возрождения сирийской экономики.

Война в Йемене, участниками которой с одной стороны являются повстанцы-хуситы, а с другой — проправительственные силы, длится уже более четырех лет. Правительство Йемена поддерживают страны арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией, нанося авиационные удары по позициям хуситов.