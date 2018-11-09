«Вас дурят»: депутат Рады прокомментировал отставку генпрокурора Украины

Киев, 9 ноября. Депутат Верховной рады Украины Александр Вилкул считает, что отставка генпрокурора — лишь «политический трюк».

Депутат Верховной рады Украины Александр Вилкул заявил, что украинских граждан «дурят» с отставкой генерального прокурора страны Юрия Луценко. Об этом Вилкул сообщил в эфире телеканала «112 Украина».

Напомним, на днях Луценко объявил о своем уходе с должности генпрокурора из-за критики, вызванной расследованием по делу об убийстве активистки из Херсона Екатерины Гандзюк. 7 ноября Юрий Луценко написал заявление об увольнении по собственному желанию.

По мнению Александра Вилкула, увольнение Луценко — «просто спектакль», и генпрокурор сохранит свою должность, поскольку знает о том, что большинство депутатов Верховной рады проголосуют против его отставки.

«По Гандзюк сложилась такая ситуация, потому что она работала с международными организациями, из-за этого был поднят вопрос высоко, и были вынуждены как-то оправдываться наши власти: послы включились и так далее. Но, люди дорогие, будьте умнее — вас дурят. Никто ни в какие отставки не собирается — это просто пиар», — заявил Вилкул.

Депутат напомнил, что на Украине остаются нераскрытыми многие громкие дела, в частности, по убийствам журналистов Павла Шеремета и Олеся Бузины, а преступники «спокойно ходят по улице».

Вилкул рассказал, что подобный трюк с отставкой Луценко использовал 10 лет назад, когда работал на посту министра внутренних дел Украины.

Напомним, чиновница херсонской администрации и общественная активистка Екатерина Гандзюк умерла 4 ноября в больнице после того, как ее облили серной кислотой. В совершении преступления подозреваются несколько бывших участников так называемой «антитеррористической операции» в Донбассе. Смерть Гандзюк вызвала широкий общественный резонанс на Украине. 74 общественные организации страны обратились с требованием об отставке генпрокурора Юрия Луценко и министра внутренних дел Арсена Авакова.