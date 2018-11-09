Сирия: в ООН признали, что в лагере «Рукбан» находятся террористы и торговцы людьми

Вашингтон, 9 ноября. В сирийском лагере беженцев «Рукбан» есть террористы, торговцы людьми и преступники, прикрывающиеся беженцами, как живым щитом, заявил Амин Авад, директор бюро по Ближнему Востоку и Северной Африке Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

«Рукбан» располагается на сирийско-иорданской границе в провинции Хомс в 55-километровой зоне ответственности базы США в Эт-Танф.

«Не забывайте, что в Рукбане есть и плохие элементы, есть террористы, есть люди, которые удерживают людей (беженцев) против их воли, есть контрабандисты, торговцы людьми. Не все (там) невиновны», — сообщил Авад на конференции по проблемам Ближнего Востока в Вашингтоне.

При этом он добавил, что в лагере есть «невинные люди, которых удерживают против их воли, чтобы они были живым щитом».

Более того, как сообщает РИА Новости, Авад сообщил о тех, кто торгует людьми в лагере.

Напомним, российская сторона неоднократно пыталась обратить внимание мирового сообщества на действия террористов, укрывающихся от сирийской армии в районе Рукбана в «фактически оккупированной» США зоне.

В конце октября представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о гуманитарной катастрофе в лагере, которую Штаты искусственно поддерживают. По его словам, военные США готовят вооруженные подразделения из числа беженцев около лагеря «Рукбан». Он также рассказал, что из зоны, подконтрольной США на сирийские населенные пункты продолжают нападать банды боевиков.

Ранее официальный спикер российского МИД Мария Захарова сообщила, что проамериканские боевики в это районе вымогают деньги у беженцев в обмен на выход из оккупированной США зоны.

Военный эксперт Борис Рожин заметил в ходе интервью Федеральному агентству новостей, что боевики так называемой вооруженной оппозиции уже далеко не в первый раз прибегают к подобной практике вымогания финансовых средств у мирных сирийцев.

Политолог также обратил внимание на то, что Штаты не волнует побочная деятельность союзных исламистов в зоне вокруг базы «Ат-Танф». Присутствие здесь беженцев выгодно США, поскольку с и их помощью американцы, например, могут создавать фейковые инфоповоды для дискредитации законного президента САР Башара Асада.

Отметим, в Пентагоне заверяют, что союзные им группировки в Эт-Танфе воюют против террористов группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).