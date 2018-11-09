«Санкционной политикой от России ничего не добиться»: в Госдуме прокомментировали новый пакет санкций США

Москва, 9 ноября. Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал новые санкции США по Крыму и Донбассу.

Реакция российской стороны на новый пакет санкций США «будет сдержанной» — об этом заявил член комитета Государственной думы РФ по международным делам Антон Морозов.

Депутат прокомментировал заявление спецпредставителя Госдепартамента Соединенных Штатов по Украине Курта Волкера. Напомним, Волкер анонсировал введение Минфином США нового пакета санкций, которые коснутся девяти организаций и трех физических лиц и связаны с экономической деятельностью по интеграции Крыма в российское пространство и «нарушениями прав человека».

По словам Морозова, которые приводит «RT», «санкционной политикой от России ничего не добиться», поэтому Москва «сдержанно» отреагирует на санкции, продолжая настаивать на решении любых спорных вопросов исключительно путем «переговоров и равноправного отношения».

«Мы исходим из того, что воссоединение с Крымом произошло на основании международного права и волеизъявления граждан. Поэтому вводимые санкции не имеют ни малейшей юридической силы, ведь закон не нарушался», — заявил депутат.

Морозов считает, что США живут в «собственном информационном пространстве», главенствует в котором «русофобский мейнстрим», и многие заокеанские политики попросту «не понимают, что именно происходит в России и каковы перспективы урегулирования ситуации на Украине».

«Будем продолжать дальше разъяснять свою позицию и пытаться просветить американских партнёров о реальной ситуации», — резюмировал Антон Морозов.

Напомним, Крым вошел в состав РФ по результатам всенародного референдума, который прошел на полуострове в марте 2014 года. Тогда жители Крыма в абсолютном большинстве проголосовали за воссоединение с Россией. В Киеве, тем не менее, продолжают считать Крым «своей территорией». В Москве неоднократно заявляли, что референдум в Крыму прошел в соответствии со всеми нормами международного права и уставом ООН, так как аналогичные голосования проходили и в других странах мира.