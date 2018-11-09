«Руки прочь от Мюллера»: В США проходит акция протеста в поддержку спецпрокурора

Нью-Йорк, 9 ноября. В США проходит акция в поддержку спецпрокурора Роберта Мюллера. В Нью-Йорке жители устроили акцию на Таймс-сквер. Об этом сообщает корреспондент информационного агентства USA Really с места событий.

Телеведущая MSNBC Рейчел Мэддоу в Twitter призвала левых демократов поддержать в четверг протест, направленный на спасение спецпрокурора Роберта Мюллера.

«Мы знали, что это произойдет в какой-то момент и этот день настал», — написала Мэддоу на своей странице в социальной сети.

Ряд представителей оппозиции, такие как аналитик CNN Сет Абрамсон, также одобрили действия толпы в последнюю минуту.

«У меня есть очень хороший авторитет, чтобы организовать быстро общенациональные протесты, пока мы говорим об этом», — заявил Абрамсон на своей странице в социальной сети.

Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп отправил в отставку генерального прокурора Джефферсона «Джеффа» Сешнса.

Трамп ранее критиковал Сешнса, который принял решение о проведении независимого расследования обстоятельств якобы имевшего места вмешательства России в ход президентских выборов в США в 2016 году.

«Это ужасная ситуация, и генеральный прокурор Джефф Сешнс должен остановить эту подстроенную охоту на ведьм прямо сейчас, прежде чем она продолжит пятнать нашу страну», — писал Трамп.

Как часто бывает, не стесняясь в выражениях, он отметил, что спецпрокурор Роберт Мюллер противоречив, а его «банда» из 17 «разгневанных демократов» — позор США.

В четверг жители Нью-Йорка вышли на Таймс-сквер с призывами защитить Роберта Мюллера.

«Руки прочь от Мюллера», — скандировали участники акции протеста.

В руках участники акции держали плакаты «Вы все еще верите ему?» с изображениями президента Соединенных Штатов Америки.

«Кто не может сказать правду? Трамп не может сказать правду!» — скандировали жители Нью-Йорка.

Полиция пытается препятствовать движению протестантов, однако толпа далее двинулась по Бродвею. Отметим, что подобные акции проводятся по всей стране.



