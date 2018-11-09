«Почему не против Обамы?»: политолог прокомментировал санкции США в отношении санаториев Крыма

Москва, 9 ноября. Политический обозреватель Владимир Корнилов прокомментировал очередное заявление Дональда Трампа и последовавшие за ним санкции США.

Политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов отреагировал на введение Соединенными Штатами санкций в отношении ряда крымских санаториев. Корнилов напомнил о недавнем заявлении президента США Дональда Трампа, который заявил, что в воссоединении Крыма с Россией виноват бывший глава Белого дома Барак Обама и его администрация.

«Только Трамп заявил, что виновником «аннексии» Крыма является Обама, как США ввели санкции за эту «аннексию» против трёх крымских санаториев и МГБ ЛНР. Где же логика?! Почему не против Обамы?!» — пишет политолог в своем Facebook.

Напомним, в четверг стало известно об очередном пакете санкций, принятых в США против России. На этот раз в список попали девять организаций и три физических лица, двое из которых — граждане Украины.

Среди организаций, в отношении которых приняты санкции, три крымских санатория: «Ай-Петри», «Дюльбер» и «Мисхор», также компания «Гарант-СВ», «Управленческая компания инфраструктурных проектов», крымская ТЭЦ, ООО «Южный Проект», курорт «Мрия», а также министерство государственной безопасности Луганской народной республики (ЛНР).

По словам спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера, санкции связаны с реализацией в Крыму проектов, способствующих интеграции полуострова в российское экономическое пространство, а также с нарушениями прав человека.

Волкер уточнил, что Вашингтон намерен и в дальнейшем расширять санкционный список до тех пор, пока «Россия не обеспечит прогресса по Украине». Как отметил спецпредставитель Госдепа, сейчас Москва занимается организацией незаконных выборов «на территории, которые она оккупировала на Украине, что противоречит Минским соглашениям».

Напомним, выборы глав республик и депутатов в ДНР и ЛНР пройдут 11 ноября. Волкер заявил, что их итоги ни в США, ни в Европе «не признают ни при каких обстоятельствах».

Как отметил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, последний пакет санкций США не будет иметь для России никаких экономических последствий и носит явно демонстрационный характер.

«Мы не ощущаем никакого воздействия от этих шагов, с точки зрения обстоятельств, в которых продолжаем реализацию собственных планов экономического развития», — заявил Рябков.

Дипломат сообщил, что очередной пакет санкций является 63-м по счету с 2011 года. По словам Рябкова, «ниакого содержания в этих шагах мы не видим».

Напомним, после государственного переворота на Украине в 2014 году жители Крыма в результате всенародного референдума абсолютным большинством голосов высказались за воссоединение полуострова с Россией. Процесс был полностью демократическим и законным, однако, подвергся критике со стороны стран Запада, а в Киеве Крым по-прежнему называют «временно оккупированной территорией». Воссоединение России и Крыма используется в качестве повода для давление на РФ со стороны США и стран Евросоюза. Тем не менее, президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что вопрос о принадлежности полуострова закрыт и не подлежит пересмотру, а процесс перехода Крыма в РФ не противоречит мировому законодательству и уставу ООН.