В Госдуме прокомментировали предложение лишить Ефремова звания заслуженного артиста

Москва, 9 ноября. Первый зампред комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко прокомментировал инициативу о лишении актера Михаила Ефремова звания заслуженного артиста из-за резких высказываний в эфире украинского радио.

В пятницу член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян внес на обсуждение в совет инициативу о лишении Ефремова звания «Заслуженный артист России». По мнению блогера, артист нанес россиянам оскорбление в эфире украинского радио и должен за это ответить.

«Я думаю по этому поводу, что Ефремов получил звание не за свои высказывания, а за свой талант», — подчеркнул Бортко в интервью РИА Новости.

При этом он добавил, что «категорически не согласен» с заявлениями Ефремова.

В ходе гастролей Ефремов принял участие в радиопередаче на Украине. В эфире он нелестно отозвался о согражданах. Это вызвало бурное обсуждение и возмущение россиян, сообщала «Газета.ру». В частности, артист выразил мнение, что «в Россию пришел имперский морок».

В интервью Федеральному агентству новостей Манукян пояснил, чем конкретно его возмутили выступления Ефремова на Украине. По мнению блогера, артисты «должны стать теми хрупкими мостиками, которые в итоге в далекой перспективе помогут вернуть нормальные взаимоотношения между Россией и Украиной».