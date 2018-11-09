В Сети появилось видео с полузатонувшим норвежским фрегатом

Москва, 9 ноября. В Сети появилась сделанная с воздуха видеозапись полузатонувшего норвежского фрегата Helge Ingstad.

У берегов Норвегии продолжаются работы по спасению фрегата Helge Ingstad, севшего на мель и частично затонувшего после столкновения с мальтийским танкером Sola.

Напомним, ЧП произошло накануне. Норвежский корабль возвращался в порт после учений НАТО Trident Juncture и в ночное время получил удар в борт от танкера, который ходит под флагом Мальты. Примечательно, что танкер отделался лишь незначительными повреждениями и смог продолжить плавание, никто из 23 человек его экипажа не пострадал.

Последствия аварии стали куда более плачевными для боевого корабля Helge Ingstad. Фрегат получил пробоину по правому борту ниже ватерлинии, в море попало вертолетное топливо из лопнувшей цистерны, семь человек травмированы.

После столкновения Helge Ingstad потерял управление и лег в дрейф. Пробоина оказалась настолько серьезной, что капитан приказал экипажу перейти на спасательные плоты и покинуть корабль, а сам остался на борту в сопровождении девяти человек.

Подоспевшие спасательные суда подобрали оказавшийся в море экипаж и взяли Helge Ingstad на буксир, однако, ситуация стала критической — правый борт почти ушел под воду и началась деформация корпуса. Все, что могли сделать спасатели — вытащить фрегат на мелководье и забрать оставшихся членов экипажа вместе с капитаном.

В данный момент работы на месте катастрофы продолжаются. Решается вопрос о списании Helge Ingstad в утиль в качестве безвозвратной потери.

Напомним, учения НАТО Trident Juncture, проходившие в северных широтах с 25 октября по 7 ноября «отметились» целым рядом инцидентов, в числе которых крупное ДТП с участием военных автомобилей, попавшие в шторм американские десантные корабли, две аварии на канадских фрегатах.