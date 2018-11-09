Российские офицеры спасли гражданку РФ, которую обманом вывез в Сирию собственный муж

Хама (Сирия), 9 ноября. Спасенная из Сирии гражданка России Аният Сиедова рассказала, как муж обманом заманил ее в страну, и о жестоких нравах террористов группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ).

Офицеры российского Центра по примирению враждующих сторон спасли Сиедову, которую обманом вывезли в Сирию на территорию, контролируемую ИГ1. Сиедова рассказала в интервью РИА Новости, что в Сирию приехала через Турцию несколько лет назад. Ее муж пообещал ей, что жить в стране будут по шариату.

«Я не хочу, чтобы туда кто-то попал, потому что все обман и грубо. Потом (те, кто приехал) просят помощи от родителей, чтобы их вытащили отсюда», — рассказала она.

По словам женщины, ее муж — наркоман и в действительности не собирался воевать за псевдохалифат в Сирии, рассчитывая получить легкие деньги. Своей жене он рассказывал о том, насколько жизнь в ИГ будет лучше, чем в родном Дагестане. Отправившись за ним в Сирию, она надеялась, что он будет заботиться о ней и детях, как это предписано мусульманской религией.

Сиедова рассказала, что в ИГ девушкам «житья не давали». За пропуск уроков могли выпороть плетью. По ее словам, террористы через своих жен строго следят за тем, чем занимаются остальные женщины. При любых проступках строго наказывают.

В Сирии у нее родился второй ребенок. После того, как Сиедова объявила мужу, что хочет вернуться на родину, тот поставил условие, что ребенок останется с ним.

«Они в 12 лет мальчиков забирают и учат их зверски убивать и следовать их порядкам. Это не ислам, в исламе не говорят о том, что надо убивать женщин и детей», — рассказала она.

Вернувшись на родину, Сиедова хочет посвятить себя воспитанию детей, чтобы те никогда не повторили ее ошибок.

1 Организация запрещена на территории РФ.