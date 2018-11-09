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Американский политолог оценил шансы на закрытие «дела о вмешательстве» после отставки генпрокурора США

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Американский политолог оценил шансы на закрытие «дела о вмешательстве» после отставки генпрокурора США

Москва, 9 ноября. Место ушедшего в отставку генпрокурора Джеффа Сешнса занял Мэтью Уитакер, призывавший ранее закрыть дело о вмешательстве России в выборы. Американский политолог оценил новее назначение и шансы на закрытие скандального расследования.

На следующий день после предварительных выборов в конгресс США Джефф Сешнс сообщил президенту о своей отставке. Трампу вскоре объявил, что освободившееся займет Мэтью Уитакер. Подобное решение вызвало отторжение у большинства сенаторов-демократов, которые предположили, что таким способом глава Белого дома хочет закрыть дело о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы. 

В интервью «360» американский политолог Александр Меркурис выразил мнение, что опасения демократов не беспочвенны, и в Белом доме действительно хотят помешать ходу расследования. 

Уитакер ранее раскритиковал дело о вмешательстве, заявив, что оно далеко зашло и является политическим компроматом.

По мнению журналистов New York Times, Уитакер может как минимум ограничить полномочия спецпрокурора Роберта Мюллера в расследовании «российского дела» или отстранить его от проведения некоторых следственных действий.

Меркурис при этом считает, что Уитакер является лишь временной кандидатурой, и демократы не допустят закрытия дела о вмешательстве. Более того, ранее они анонсировали новые расследования в отношении Трампа. 

Ранее Кремль назвал «головной болью» США расследование о вмешательстве в выборы. В Москве опровергают все обвинения, подчеркивая, что за все время «расследования» не было предоставлено каких-либо доказательств.

Американский политолог оценил шансы на закрытие «дела о вмешательстве» после отставки генпрокурора США

Выборы в американский Конгресс прошли 6 ноября. По итогам голосования, большинство в Сенате получили республиканцы, в свою очередь Палата представителей стала демократической. Результаты выборов при этом расценили как свою победу и президент США Дональд Трамп, и демократическая партия.

В пятницу Трамп заявил, что намерен сотрудничать с демократами после их победы. В то же время он недвусмысленно пообещал им «выйти на тропу войны», если они продолжат расследования против него, сообщала «Газета.ру».

Автор: Олеся Волкова
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