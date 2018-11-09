Концерт с участием звезд российской эстрады собрал в Луганске более 5 тыс. человек

Луганск, 8 ноября. В четверг в луганском Дворце спорта «ЛТК Арена» в рамках форума «Будущее Луганщины» выступили российская группа «Градусы» и певец Brandon Stone.

«Сегодня в Луганске на «ЛТК Арене» концерт с участием звезд российской эстрады, приехали Brandon Stone и группа «Градусы». Очень активная молодежная тусовка, мы планируем, что будет около пяти тысяч человек», — рассказал министр культуры, спорта и молодежи ЛНР Дмитрий Сидоров.

Начался концерт с выступления российского и грузинского певца Brandon Stone. Зрители очень восторженно встречали каждую песню певца, а композицию «С тобой» он исполнил вместе с залом.

Исполнитель второй раз приезжает в Луганск, первый раз он выступил на Театральной площади Луганска 5 августа в концерте, посвященному Дню железнодорожника.

«Очень, очень рад сегодня быть здесь, уже второй раз», — сказал певец со сцены.

Продолжился концерт выступлением группы «Градусы», которые также приезжают в Луганск второй раз. 13 апреля этого года коллектив выступал на Театральной площади Луганска с концертной программой, посвященной Дню космонавтики.