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Концерт с участием звезд российской эстрады собрал в Луганске более 5 тыс. человек

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Концерт с участием звезд российской эстрады собрал в Луганске более 5 тыс. человек

Луганск, 8 ноября. В четверг в луганском Дворце спорта «ЛТК Арена» в рамках форума «Будущее Луганщины» выступили российская группа «Градусы» и певец Brandon Stone. 

Концерт с участием звезд российской эстрады собрал в Луганске более 5 тыс. человек

«Сегодня в Луганске на «ЛТК Арене» концерт с участием звезд российской эстрады, приехали Brandon Stone и группа «Градусы». Очень активная молодежная тусовка, мы планируем, что будет около пяти тысяч человек», — рассказал министр культуры, спорта и молодежи ЛНР Дмитрий Сидоров.

Начался концерт с выступления российского и грузинского певца Brandon Stone. Зрители очень восторженно встречали каждую песню певца, а композицию «С тобой» он исполнил вместе с залом. 

Концерт с участием звезд российской эстрады собрал в Луганске более 5 тыс. человек

Исполнитель второй раз приезжает в Луганск, первый раз он выступил на Театральной площади Луганска 5 августа в концерте, посвященному Дню железнодорожника.

«Очень, очень рад сегодня быть здесь, уже второй раз», — сказал певец со сцены.

Концерт с участием звезд российской эстрады собрал в Луганске более 5 тыс. человек

Продолжился концерт выступлением группы «Градусы», которые также приезжают в Луганск второй раз. 13 апреля этого года коллектив выступал на Театральной площади Луганска с концертной программой, посвященной Дню космонавтики.

Концерт с участием звезд российской эстрады собрал в Луганске более 5 тыс. человек

Автор: Павел Иванов
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