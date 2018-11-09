Глава Совета Европы предупредил о «реальной угрозе» Ruxit

Москва, 9 ноября. Глава Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил об угрозе выхода России из организации, которую он назвал Ruxit.

Как сообщает Yle, на совместной пресс-конференции с главой МИД Финляндии Тимо Сойни Ягланд заявил о том, что «существует реальная угроза, что Европе предстоит не только Brexit, но и Ruxit».

В свою очередь Сойни заявил, что в ближайшие два года, пока Финляндия будет председательствовать в Совете Европы, будет предпринято все возможное, чтобы решить проблему с выплатами Россией членских взносов.

В начале месяца министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в телефонной беседе с Ягландом обсуждал «кризисную ситуацию» в организации. Тогда Лавров сообщил, что РФ хочет остаться в Совете Европы и покинет организацию лишь в том случае, когда другие участники предпримут меры по ее исключению.

Напомним, РФ была лишена права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы в 2014 году после вхождения Крыма в состав страны. Позднее Москва решила прекратить работу на таких условиях и в 2016-2018 годах не отправляла заявку на подтверждение полномочий делегации.

Летом прошлого года Москва приостановила выплату взносов в Совет Европы из-за неучастия российской делегации в работе Парламентской ассамблеи.